Международная ассоциация бокса выплатила долг в размере $10 млн

Международная боксерская ассоциация (AIBA) объявила о погашении долга в размере 10 миллионов долларов перед азербайджанской компанией Benkons LLC.

30 ноября 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA, ответственной за проведение квалификационных турниров к Олимпийским играм.

AIBA ранее являлась гарантом по кредиту в размере $10 млн для Всемирной серии бокса (WSB) America, который был предоставлен одной из азербайджанских компаний. Данный кредит стал одной из основных претензий к бывшему президенту AIBA Чинг-Куо Ву, который в 2017 году объявил об отставке.

В конце 2020 года новым президентом AIBA стал россиянин Умар Кремлёв. Списание долга он назвал "своей первоочередной задачей" и пообещал восстановить олимпийский статус международной федерации бокса.

AIBA также объявила о новом двухлетнем спонсорском соглашении с российской энергетической компанией "Газпром", которое, как она надеется, поможет обеспечить стабильность после многих лет потрясений в сфере финансов и управления.

"Финансовые проблемы слишком много лет нависали над руководством любимого мною спорта, сказал президент AIBA Умар Кремлёв. - Они даже угрожают нашему олимпийскому будущему. Закрытие долга - ключевое достижение для нашего финансового здоровья и будущих олимпийских перспектив. Я очень рад, что нам удалось решить эту проблему и обеспечить стабильность AIBA. Бокс - это спорт с богатой историей, сильным настоящим и амбициозным будущим. Он заслуживает эффективного руководства".

AIBA объявила, что намерена распределять 2 миллиона долларов среди федераций каждый год в рамках своей программы финансовой поддержки, еще 2,5 миллиона долларов пойдут на предоставление странам боксерского оборудования.

Каждая из пяти конфедераций AIBA также будет получать ежегодные выплаты в размере 500 000 долларов США в год.

Руководство ассоциации добавило, что будет использовать свою недавно обретенную финансовую стабильность для поддержания реформы управления и принципа спортивной этики, и объявило о независимом расследовании предполагаемых фактов коррупции в судействе в прошлом, особенно в связи с боксерским турниром на Олимпийских играх 2016 года в Рио.

Кремлёв пообещал привлечь доход в размере 50 миллионов долларов в течение следующих двух лет для восстановления AIBA, в то время как МОК заявил, что его статус будет пересмотрен после Игр в Токио.