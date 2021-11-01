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США

Пресс-секретарь Белого дома заразилась коронавирусом

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 Лев Удольский
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Джен Псаки
Джен Псаки   -   Авторское право  Susan Walsh/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заразилась коронавирусом. С прошлой среды, когда заболел один из членов её семьи, она находилась на карантине. По истечении десяти дней пресс-секретарь собиралась вернуться к своим обязанностям, но сделанный в воскресенье тест на ковид оказался положительным.

Из-за карантина Псаки пришлось отказаться от поездки на климатический саммит в Глазго, а также в Рим, куда она должна была сопровождать президента США Джо Байдена, встречавшегося там с большинством лидеров стран Большой двадцатки. Сообщается, что Байден общался с Псаки во вторник, причём на открытом воздухе и не вблизи, а в дальнейшем с ней не контактировал. В Белом доме отмечают, что тест президента, сделанный в субботу, дал отрицательный результат.