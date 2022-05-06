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США

Первая чернокожая лесбиянка на посту пресс-секретаря Белого дома

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Карин Жан-Пьер и Джен Псаки
Карин Жан-Пьер и Джен Псаки   -   Авторское право  Evan Vucci/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Новым пресс-секретарем Белого дома станет Карин Жан-Пьер. Об этом в четверг объявил президент Джо Байден.

На этом посту она сменит Джен Псаки, решившей, по информации СМИ, вернуться на телевидение. Сама она эту информацию не комментировала.

Жан-Пьер станет первой чернокожей американкой и представительницей ЛГБТ-сообщества в должности пресс-секретаря администрации президента США.

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