Первая чернокожая лесбиянка на посту пресс-секретаря Белого дома

Новым пресс-секретарем Белого дома станет Карин Жан-Пьер. Об этом в четверг объявил президент Джо Байден.

На этом посту она сменит Джен Псаки, решившей, по информации СМИ, вернуться на телевидение. Сама она эту информацию не комментировала.

Жан-Пьер станет первой чернокожей американкой и представительницей ЛГБТ-сообщества в должности пресс-секретаря администрации президента США.

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