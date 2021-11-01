Глазго принимает мировых лидеров

Мировые лидеры прибыли в Глазго на пленарные сессии в рамках Конференция ООН по вопросам изменения климата. Cвыше 130 глав государств и правительств в течении двух ней будут подводить итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием конвенции в Париже, в которой провозглашены цели по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу, перехода к "зелёной" экономике и мер по сдерживанию глобального потепления в пределах 1,5 градуса Цельсия

Председатель КНР Си Цзиньпин обратится к участникам с письменным заявлением, а президент России Владимир Путин записал видеообращение.

Накануне участники завершившегося в Риме саммита G20 приняли декларацию, итоги которой многие эксперты назвали "разочаровывающими". В ней содержатся лишь общие призывы не допустить превышения полуторапроцентного порога, намерение достичь "углеродной нейтральности" к середине века и отказаться от финансирования работающих на угле ТЭЦ.

По данным масштабного соцопроса, проведённого ООН, две трети жителей планеты считают изменение климата глобальным бедствием, требующим срочных действий.