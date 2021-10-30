"Пятницы ради будущего" - саммиту G20

На улицах Рима проходят новые акции движения "Пятницы ради будущего". Они приурочены к открывшемуся в Вечном городе саммиту Большой двадцатки. Заблокировав улицы, ведущие к месту проведения форума, демонстранты требовали от мировых лидеров умножить усилия для защиты планеты, принять меры для ограничения вредных выбросов в атмосферу и для реальной борьбы с климатическими изменениями.

В воскресенье вечером прямо из Рима многие участники саммита отправятся на СОР26 в Глазго - климатическую конференуию ООН, которая пройдёт в Глазго. "От Рима до Глазго ваши решения создают проблемы", - написано на плакатах манифестантов.

Полиция призвала протестующих разблокировать улицы, но они отказались. Несколько десятков человек были буквально вынесены стражами порядка с главного бульвара на близлежащие улицы, где они продолжали лежать или сидеть на дороге, перекрывая движение.

В преддверии открытия конференции в Глазго генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил тревогу по поводу того, что мировые лидеры могут не договориться о выполнении обязательств по сокращению выбросов, и человечество столкнётся с ``"катастрофическим повышением глобальной температуры".