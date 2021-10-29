"Рыбная война" - удар по отрасли

По обе стороны Ла-Манша рыбаки с нетерпением ждут, чем закончится спор о праве заниматься рыбным промыслом в водах пролива. Франция обвинила Британию ограничении выдачи разрешений французам на ловлю у Нормандских остров. В последние дни конфликт обострился.

Накануне французские власти оштрафовали два британских судна. Одно из них за отсутствие лицензии задержали.

Париж пригрозил Лондону санкциями, пообещав запретить британским рыбакам продавать улов во французских портах, прекратить электроснабжение островов королевства Гернси и Джерси .

Британия ответила на это вызовом в МИД посла Франции.

Тем, как власти отстаивают их интересы, многие французские рыбаки довольны, чего не скажешь о британских. Пандемия, сокращение объёмов экспорта после "брексита", вытеснение с рынка крупными компаниями, а теперь - "рыбная война". С участившимися проверками, угрозами со стороны Парижа, они боятся и вовсе лишиться средств к существованию.