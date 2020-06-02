В Сочи со справкой

Курортный сезон в Краснодарском крае стартовал в ограниченном режиме из-за эпидемии коронавируса. В аэропорту, на железнодорожных вокзалах и на автомобильном посту Магри у отдыхающих проверяют наличие путевки и путевки в санаторий и справок о чистом эпидокружении и об отсутствии коронавируса. Пока туристов принимают только санатории с медицинской лицензией. 1 июня в оздоровительные комплексы в Сочи прибыли около 600 гостей.

"Мы очень рады, мы этого отдыха давно ждали, готовились, быстро все сделали, оформили, сдали анализы", — говорит турист.

При заселении нужно пройти медицинский осмотр в специальном пункте пропуска. Санатории подготовились к работе в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Всего на территории края в нормативный список вошло 201 предприятие, в том числе 79 сочинских санаториев. Все они будут открываться поэтапно. Пока деятельность возобновили 20 здравниц курорта. А исследования воды, проведенные на пляжах, показали, что она безопасна для купания.