Молдавия и Россия договорились о поставках газа

Правительство Молдавии и компания «Молдовагаз» договорились с «Газпромом» о продлении контракта на поставки топлива. В Кишинёве сообщают, что стороны согласовали формулу расчёта цены, а также аудита долга перед Москвой. Вопрос о графике платежей ещё будет обсуждаться, однако поставки российского газа по новому контракту должны возобновиться уже 1 ноября. Это подтверждают и в Газпроме.

Переговоры проходили на фоне энергетического кризиса в Молдавии. Неделю назад из-за нехватки газа парламент объявил о введении чрезвычайного положения. Кишинёв начал закупать небольшие объёмы энергоносителей на международном рынке, чтобы не допустить падения давления в газопроводе до критического уровня.

В Москве объясняли возникшие проблемы растущей задолженностью Молдавии перед Газпромом. Кишинёв не признавал сумму претензий, настаивал на аудите задолженности и на её пересчёте исходя из, цитата, «справедливой» цены на газ. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обвинил российскую сторону в использовании спора о цене на газ для политического давления на Молдавию.