Коронавирус берет новые высоты

Россия продолжает ставить печальные рекорды по заболеваемости и смертности от коронавируса. За сутки в стране выявлено 36 626 новых случаев заражения, девятый день подряд умирают более 1200 больных. В стране активизировалась кампания по продвижению вакцинации, но на сегодня коллективный иммунитет не охватил и половины населения,

Во Франции тем временем запущена программа бустерной вакцинации для определенных групп, эти люди получают или в скором времени получат третью дозу. Есть сдвиги и в лагере тех, кто решил вообще не прививаться.

Габриэль Атталь, пресс-секретарь французского правительства, отметил: "Количество запросов на первую прививку выросло на 20%, это значительный и очень важный показатель. Ведь мы знаем, что у нас миллионы людей вообще не защищены от коронавируса".

В Португалии привито 86% населения, но в последнее время и там растет количество госпитализаций. Власти говорят о необходимости срочно принимать меры в канун рождественских праздников и семейных застолий.

Густаво Тато Боржес, президент альянса "Врачи общественного здравоохранения", убежден: "Маски вновь должны стать обязательными в закрытых помещениях. Это принципиально важно. Нужны и ограничения по количеству допускаемых людей там, где использование масок невозможно. Необходимо вернуть бесплатные экспресс-тесты в аптеки".

Не бояться и уметь грамотно взаимодействовать с вирусом - решение, которое принято в Словении в отношении младших школьников. Теперь для посещения учебных заведений им необходимо трижды в неделю делать тесты, и гораздо лучше, если процедура не будет пугать ни малышей, ни их родителей.