Динозавр в ООН призвал бороться с изменением климата

С трибуны Генеральной Ассамблеи ООН к делегациям стран обратился динозавр по имени Фрэнки. Доисторический монстр заявил, что государственные субсидии на углеводороды иррациональны и нелогичны в контексте климатических изменений. По словам динозавра, причиной вымирания представителей его вида стал астероид. "Но какие оправдания есть у людей?", — спросил он собравшихся.

Необычный фильм представила Программа развития ООН (UNDP) в преддверии глобальной конференции по климату в Глазго.

"Позвольте мне быть откровенным, у вас сейчас есть большая возможность. Вы восстанавливаете свои экономики после пандемии, это большой шанс для человечества. И вот какая мысль меня посетила: не выбирайте вымирание, спасите свой вид пока еще не поздно! Пришло время, чтобы люди перестали придумывать оправдания и начали претворять в жизнь изменения", — сказал динозавр.

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Это первый в истории ООН фильмом с применением компьютерной графики, в его озвучке на английском, испанском и французском языках приняли участие известные актеры.

"Представьте, что вы тратите сотни миллиардов на субсидии гигантским метеоритам. Вы делаете это сегодня. Только подумайте, что вы еще вы могли бы сделать с таким деньгами. Во всем мире люди живут в бедности, вам не кажется, что помощь эти людям имеет больше смысла, чем, скажем, финансирование уничтожения вашего собственного вида?", — спрашивает Фрэнки.