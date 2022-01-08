В голландском музее, возможно, обнаружили новый вид динозавров

В палеонтологическом музее города Бокстел в Нидерландах возможно открыли новый вид динозавров. В 2018 году фонд музея пополнился скелетом, как предпологалось, диплодока - гигантского ящеротазового динозавтра с длинной шеей и огромным хвостом.

Музей сообщает, что теперь его осаждает пресса

Однако проходящий практику студент изучил кости скелета после сборки и установил, что речь идёт о совершенно неизвестном виде.Теперь ожидается дополнительная научная экспертиза.