Гвинейский залив: фрегат датских ВМС утопил пиратское судно

Четверо пиратов погибли и один ранен в перестрелке с судном датских ВМС, которое патрулирует Гвинейский залив с начала ноября. Как сообщили в штаб-квартире вооруженных сил, никто из датских военнослужащих не пострадал. Столкновение произошло в среду, когда фрегат Esbern Snare попытался задержать пиратское судно на юге Нигерии.

"Эта операция ясно доказывает, что угроза гражданским судам в Гвинейском заливе реальна, - прокомментировала случившееся премьер-министр Дании Метте Фредериксен, находящаяся с визитом в Гане. - Это счастье, что ни один датский солдат, никто из 175 членов экипажа не пострадал. Благодаря этой операции, экипаж Esbern Snare предотвратил нападения пиратов в регионе и тем самым внёс важный и значительный вклад в безопасность Гвинейского залива".

После перестрелки пиратское судно затонуло, восемь человек были подняты на борт Esbern Snare. Раненому оказывают помощь.

Гвинейский залив, протянувшийся на 5700 км от Сенегала до Анголы, - чёрная точка на карте мирового судоходства. Только в 2020 году здесь было зарегистрировано 195 нападений. В том же году 130 из 135 зарегистрированных в мире похищений моряков произошли именно здесь, по данным Международного морского бюро.