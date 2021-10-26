Бундестаг возглавила Бербель Бас

Председателем Бундестага большинством голосов избрана представительница социал-демократической партии Германии Бербель Бас. В послевоенной истории Германии женщина в третий раз занимает один из ключевых постов в стране. 53-летняя Бербель Бас сменит в этой должности ветерана немецкой политики, 79-летнего Вольфганга Шойбле.

"Я убеждена, что в этот законодательный период мы сближаемся с гражданами по-новому, и не только потому что в состав парламента вошли представители действительно различных групп. Я предлагаю протянуть руку многим в в этой стране, особенно тем, кто уже долгое время чувствует, что политики не обращают на них внимание".

В этот же день президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил канцлеру Ангеле Меркель и членам ее кабинета министров официальные увольнительные грамоты, они будут временно исполнять свои полномочия до формирования нового правительства Германии.

Переговоры о правящей коалиции ведут Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и "зеленые".