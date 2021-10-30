Протесты в Судане: новые жертвы

Ещё по меньше мере 2 человека убиты в Судане во время акции протеста.

В субботу противники военного переворота вновь вышли на улицы, чтобы выразить своё возмущение насильственным захватом власти генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом. Несмотря на продолжавшиеся в течение 5 дней кровавые репрессии они полны решимости вернуть страну в демократическое русло. По словам очевидцев, первый марш начался из Омдурмана, второго города страны, расположенного на противоположном столице Хартуму берегу Нила.

Ответом хунты на предыдущие протесты стал расстрел демонстраций и гибель по меньшей мере 9 человек, ещё более 170 получили ранения. В раздираемой конфликтом стране отключён Интернет и телефонная связь.

Военные практически правили Суданом все 65 лет после обретения независимости, но на этот раз жители страны решили сказать "нет" генералу Бурхану, который в минувшмий понедельник распустил институты Судана и арестовал большинство гражданских лидеров.

На этом фоне США продлили срок действия санкций в отношении Хартума, поставив под сомнение достижения в продвижении к демократии, которые Судан демонстрировал последние два года. ООН призывает суданскую армию восстановить гражданское правительство и освободить задержанных.