Мирзиёев переизбран на второй срок, но более 90% не набрал

Президент Узбекистана Шавкат Мизиёев переизбран на второй срок, но с худшим результатом, чем на прошлых выборах. Согласно данным Центризбиркома, за него проголосовали чуть более 80% избирателей. В 2016 он получил почти 90%.

Миссии наблюдателей от СНГ и Шанхайской организации сотрудничества заявили, что не усмотрели серьёзных нарушений. Наблюдатели от ОБСЕ и Европарламента отметили, что, несмотря на реформы, избирательное законодательство и сами выборы в Узбекистане ещё не соответствуют демократическим стандартам. Позиции миссии евродепутатов представила её глава Хейди Хаутала:

«Исключение двух оппозиционных партий из процесса регистрации и отсутствие подлинной конкуренции на выборах, а также большое количество нарушений, которые мы наблюдали в день голосования, остаются существенными препятствиями для процесса демократизации и требуют внимания».

По закону кандидатов в президенты Узбекистана могут выдвигать только зарегистрированные партии — их в стране пять. Несмотря на заявления чиновников правительства, представители так называемой внесистемной оппозиции официальной регистрации так и не получили и к выборам допущены не были.