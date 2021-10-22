Узбекистан готовится к президентским выборам с "предсказуемым результатом"

Узбекистан готовится к президентским выборам. Помимо действующего главы государства Шавката Мирзиёева на высший пост претендуют ещё четыре человека: своих кандидатов выдвинули все зарегистрированные партии. Впервые в выборах президента Узбекистана участвует женщина — Народно-демократическая партия выдвинула Максуду Ворисову. В окружении Мирзиёева особо отметили её кандидатуру.

Узбекские социологические службы не публикуют рейтинги кандидатов, но политологи не сомневаются, что Мирзиёев вновь получит подавляющее большинство голосов. На прошлых выборах, по официальным данным, он набрал почти 88 процентов.

Социологи при этом отмечают высокую готовность граждан приходить на избирательные участки. Об этом же говорят и жители Ташкента:

— Мы ожидаем перемен. Например, роста зарплат. У нас маленькие зарплаты, которые мы и не всегда получаем. Моя мама учительница, ей платят нерегулярно.

— В стране очень много нищих, бездомных. Надо найти жильё для людей. Очень много инвалидов. Государство должно помочь им.

— Я от всего сердца хочу проголосовать за Шавката Мирзиёева. Мы очень любим нашего президента. Я буду голосовать за него.

После прихода Мирзиёева к власти с его именем связывали надежды на пересмотр отношения к непарламентской оппозиции, многие лидеры которой были вынуждены покинуть страну. Были заявления представителей правящей партии и о возможном участии альтернативных кандидатов в этих президентских выборах, однако новые политические объединения, которые могли бы их выдвинуть, так и не были зарегистрированы.

Сам Мерзиёев заявлял, что не против оппозиции в Узбекистане. Впрочем, по его словам, в стране ещё только должны быть созданы условия для её появления.