Путин обещает больше газа и обвиняет Европу

Россия может увеличить объёмы экспорта газа в Европу, чтобы способствовать выходу из энергетического кризиса. С таким заявлением на форуме в Москве выступил президент Владимир Путин. Он возложил на европейские страны ответственность за значительный рост цен на топливо в последние недели:

Мы увеличиваем поставки в Европу... Если нас просят ещё, мы готовы увеличить ещё, мы увеличиваем на столько, на сколько нас попросят наши партнеры. Нет ни одного отказа. Владимир Путин президент России

Энергетический кризис Путин связывает с нежеланием стран ЕС заключать долгосрочные контракты на поставки газа. Так Москва отвечает на обвинения в искусственном создании дефицита на рынке, — на фоне расследования, которое инициировала группа депутатов Европарламента. Вице-премьер России Алексей Новак обращает внимание и на стремление ЕС ускорить энергетический переход:

«Почему этот кризис случился, который сейчас есть с ценами и с отсутствием в полном объёме энергоносителей не только в Европе, но, кстати, и в Азии?.. __Во-первых, из-за несбалансированного подхода к планированию, давления на отказ от традиционных источников энергии, что, в свою очередь, приводит к том, что при отсутствии, например, ветра, как случилось в этом году, или солнечных дней баланс спроса и предложения не сошёлся. При этом не были заключены долгосрочные контракты на поставку традиционных энергоносителей».

Неделю назад цена фьючерсов на газ в Европе достигла рекордных показателей — за тысячу кубометров топлива в Лондоне давали более 1900 долларов, это в восемь раз больше, чем было в начале года. Параллельно рекордного уровня достигли цены на электроэнергию.