“Вы нас объединили”: бывшие учительницы бесплатно ремонтируют сельские школы

Видео начинается с ритмичной музыки и слов: “Две девочки из Питера”. Затем одна молодая спортивная женщина выскакивает из трактора. Вторая выбивает дверь сарая. “У нас есть деньги только, чтобы вернуться домой”, - говорит голос за кадром, намекая, что они приехали не прохлаждаться.

Это Маша Плоткина и Арина Нуриахметова - две бывшие преподавательницы информатики, а теперь - Youtube-блогеры. На своем канале они занимаются ремонтом сельских школ, многие из которых, по их словам, нуждаются в модернизации.

Проект был запущен в июне, и за лето Маша и Арина отремонтировали три школьных кабинета, четвертый - на очереди. Первый сезон “Сменки” набрал более восьми тысяч просмотров менее, чем за месяц. “Мы сделали именно шоу на YouTube для того, чтобы эта история была медиатизирована, чтобы люди увидели, что можно изменить своими силами, маленькими шажками, если мы объединимся. Мы ищем партнеров для продолжения и должны были показать, как это работает”, - говорит Арина.

“Блогеров” уже поддержал известный дизайнер Артемий Лебедев. “Была школа, что прямо хочется плакать, а становиться школа и класс на которые любо-дорого посмотреть, - сказал он. - Желаю ребятам удачи, желаю отремонтировать как можно больше школ”.

Маша и Арина. YouTube-канал "Сменка"

“Обшарпанные стены, ужасные ковры”

Во многих российских школах существует практика сбора средств на ремонт школы с родителей, но в апреле власти сообщили, что планируют переложить это бремя на госбюджет. Приоритет при этом будет отдаваться сельским школам.

“Шестьдесят процентов школ примерно <...> нуждаются в текущем ремонте, и 10% - в капитальном ремонте. На все эти мероприятия деньги запланированы”, - сказал президент Владимир Путин во время “Прямой линии”. В июле министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в 2022 году капитальный ремонт школ пройдут около 700 зданий по всей стране.

Маша и Арина убеждены, что ремонт может ускорить модернизацию, но, по их словам, проблема сельских школ, не столько в отсутствии денег на ремонт, сколько в устаревших инфраструктуре и дизайне классных комнат, где и детям и учителям, “некомфортно и неинтересно находиться”.

“Школьные технологии меняются, появляется много нового, а классные кабинеты не меняются вообще, все примерно так же как было тридцать лет назад, когда учились наши родители. Если в городе ситуация как-то улучшается с помощью бюджета и родителей, то в селах и деревнях это проблема”, - рассказывает Euronews 29-летняя Нуриахметова, соавтор YouTube-шоу “Сменка”.

“Те же обшарпанные серые стены, ужасные ковры, у туалетов нет дверей, на стенах какие то стенды, которые никто не смотрит. Все скидываются на шторы, но общий вид класса не меняется, - вторит ей Маша. - Учителя и ученики проводят в школе очень много времени и, если она похожа на трэш, это очень неприятно”, - добавляет она.

“Больше, чем ремонт”

Фотографии "до" и "после". YouTube-канал "Сменка"

“Сменка” была запущена, благодаря деньгам, отложенными Машей на покупку квартиры — 1.5 миллиона рублей. “Мне было не жалко этих денег”, - говорит Маша. - Это вложение в то, что хочется делать, к чему относишься с любовью и большим энтузиазмом. Поэтому нужно было просто рискнуть”.

Блогеры “бросили клич” в социальных сетях и получила 900 заявок от администраций школ и родителей учеников. Из них было выбрано четыре: в селе Новомоношкино в Алтайском крае, в селе Можга в Удмуртии, в городе Дзержинске Новгородской области и школа в Санкт-Петербурге.

Ремонт - дорогое удовольствие. На каждый кабинет уходит от 300–350 тысяч рублей — это только материалы. “Еще одна статья расходов — работа операторов и монтажеров, потому что продуктом является не только ремонт, но и медийный контент. Это еще около 150 тысяч”, - объясняет Арина.

Одной из основных сложностей было уложиться в бюджет, поэтому классы, требовавшие капитального ремонта, Арина и Маша не брали. На преобразование каждого кабинета отводилось по неделе, были разработаны дизайн-проекты, согласованные с “заказчиками”.

По словам женщин, главное, на что они ориентировались в отборе — это “высокая мотивация от принимающей стороны”. “Нам важно, чтобы учителя, ученики и жители села принимали участие в ремонте, были вовлечены в эту работу, чтобы потом было желание поддерживать результат”, - рассказывает Маша.

Для того, чтобы все получилось, Маше и Арине пришлось изучить ремонтное дело. По словам женщин, с технической точки зрения самым сложным стал кабинет химии и биологии в Дзержинске. Для класса в Можге нужный линолеум пришлось везти из Казани, за 300 километров от места ремонта.

“Наверное, самое крутое, что получилось сделать, — это уголок класса (в Можге), который похож на арт-объект. Мы оформили стену пробковым покрытием и разместили на ней грифельную доску — это весьма необычное решение, которое нам предложил дизайнер”, - рассказывает Маша.

“Ремонт, это такая штука, где каждый учится друг у друга. Мы, разумеется, готовились, но, конечно, было много сюрпризов”, - добавляет Арина. Сюрпризом, например, стала недоступность строительных материалов в глубинке, кое-что пришлось вести издалека, многое было дороже, чем планировалось.

Самое приятное и важное, в этом проекте, по ее мнению, это помощь и поддержка местных жителей. Особенно “ремонтной бригаде” запомнился опыт в селе Можга, в Удмуртии, где Машу и Арину встретили бабушки в удмуртских костюмах и составили для них обширную культурную программу. “Мы вспоминаем вас с теплотой, Вы большие молодцы! Дети каждый день не спешат уходить из кабинета”, - написала после завершения ремонта Наталья Ильина, учительница из села Можга в Удмуртии.

“Местные не понимали, как это — питерские девчонки просто приехали делать ремонт в сельской школе, откуда у них деньги. Они говорили: «Ну зачем вам это?» Но когда мы рассказывали им нашу историю, они как-то сами подключались к работе. В итоге это стало больше, чем ремонтом, нам говорили: “Вы нас объединили”, - рассказывает она.