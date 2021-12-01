Рекордная смертность в России со времён Великой Отечественной войны

За последний год смертность в России стала рекордной со времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает газета "Ведомости".

За период с декабря 2020 по ноябрь 2021 года в стране умерли более 2,4 млн человек. Это худший показатель с 1945 года.

При этом, по данным газеты, естественная убыль населения без учета миграции перешагнула отметку в 990 000 человек за последний год.

Предыдущий рекорд по смертности в 2,37 млн держался с 2003 года. До этого страна несла подобные потери лишь в период с 1941 по 1945 годы, но тогда число умерших превышало нынешние показатели в 2-3 раза.

Рекордную смертность за послевоенный период эксперты в первую очередь связывают с коронавирусом.

По данным Минздрава, опубликованным Росстатом, за период с октября 2020 года по сентябрь 2021 года с диагнозом COVID-19 умерли больше 400 тысяч человек, а это две трети избыточной смертности.

При этом ряд наблюдателей отмечает, что большая часть смертей пришлась не на сам вирус, а на хронические заболевания, обострившиеся после заболевания.