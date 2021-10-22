Rendez-vous: от Дали до миниатюрного Парижа

Музей Фаберже в Санкт-Петербурге представил выставку о влиянии Галы на творчество выдающегося художника-сюрреалиста Сальвадора Дали.

Гала Дали, урожденная Елена Дьяконова, родилась в Казани и была известна тем, что последовательно была женой французского поэта Поля Элюара, любовницей авангардиста Макса Эрнста и, наконец, супругой Сальвадора Дали.

В экспозиции представлены самые яркие образы Галы - в картинах, рисунках и графических работах, а также личные предметы главной музы художника. Выставка продлится до 16 января 2022 года.

Париж в миниатюре. В центре внимания - столь узнаваемые улицы и кафе французской столицы, но не только; следуя популярному хэштегу #miniatureart в социальных сетях, выставка "Small is Beautiful" ("Маленькое значит красивое") собрала около двадцати художников из разных стран мира, от Боснии до США, желающих показать и продать свои миниатюрные работы, которые обычно можно увидеть только в Instagram и Facebook.

Возвращение к уменьшенной в масштабе, но прекрасной реальности в Галерее Жозеф до 15 января.

Выставка "Обратное путешествие" в музее Прадо рассказывает о малоизвестном факте: оказывается, после завоевания Латинской Америки и до обретения ею независимости в Испанию с этого континента прибыло больше произведений искусства, чем из Фландрии или Италии. Это опровергает расхожее мнение о том, что культурный обмен был односторонним - с востока на запад Атлантики.

Выставка объединяет около ста произведений искусства, прибывших в Европу из Америки в эпоху модерна.