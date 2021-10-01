Rendez-vous: кино и выставки в Европе

"Большая волна в Канагаве" художника Кацусики Хокусая — одно из самых известных произведений японского изобразительного искусства.

Британский музей в Лондоне приглашает полюбоваться редкой коллекцией оригинальных рисунков, выполненных чернилами на бумаге. Художник планировал опубликовать книгу, но его планы не сбылись. Широкая публика увидит это собрание впервые: рисунки были созданы в 1829 году и почти два века считались утраченными.

Международный кинофестиваль в Цюрихе проводится с 2005 года. За это время событие стало важной площадкой для дебютантов — здесь новые талантливые режиссеры представляют миру свои работы. На киносмотр в Швейцарии всегда приезжают знаменитости и профессионалы медиа индустрии.

Один из самых посещаемых музеев мира — Рейксмузеум в Амстердаме — предлагает взглянуть на европейское общество эпохи Ренессанса. На выставке под названием "Помни меня" собраны 100 портретов кисти великих художников, включая Альбрехта Дюрера, Ганса Гольбейна и Тициана.

Впервые представлены сразу два самых ранних из известных художественных изображений чернокожих мужчин в Европе.