Rendez-vous: встреча с прекрасным

Около 200 шедевров выдающихся художников собрано на парижской выставке картин из коллекции знаменитых русских меценатов - братьев Морозовых. Ван Гог, Гоген, Моне, Сезанн, Серов, Малевич и Коровин... Экспозиция представлена в здании Фонда "Луи Виттон" и будет работать до 22 февраля 2022 года.

Фотовыставка World Press Photo совершает мировое турне. На этот раз снимки, признанные лучшими в 2021 году, представлены под открытым небом, недалеко от столицы Португалии Лиссабона. Престижная премия в области фотожурналистики вручается ежегодно за снимки, которые привлекают внимание общественности к важнейшим проблемам современности. Экспозицию собирают из работ победителей в каждой из восьми категорий .

Венская Галерея Альбертина организовала выставку, посвященную столетию со дня смерти итальянского художника Амедео Модильяни. Ведущие мировые музеи и владельцы частных коллекций прислали в Вену несколько крупных работ мастера, в числе которых известные портреты. Выставка "Модильяни. Революция примитивизма" должна была состояться еще год назад. Но этому помешала пандемия.