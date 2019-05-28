В Стокгольме вручена премия памяти Астрид Линдгрен

Бельгийский писатель Барт Муйарт стал обладателем международной премии памяти Астрид Линдгрен, которая вручается авторам произведений для детей и подростков. По признанию бельгийского писателя, он вырос на книгах Линдгрен и в детстве созданный ею мир ему казался его собственной семью.

"Я хотел бы поблагодарить жюри этой премии. Вы прочитали мои произведения так, как того хотел бы любой писатель. У меня никогда не было ощущения, что меня настолько хорошо поняли", - сказал со сцены Муйарт.

Бельгиец – автор более чем 50 произведений – от рассказов до стихотворений, которые переведены на 20 языков. На литературном поприще Муйарт дебютировал, когда ему было всего 19 лет.