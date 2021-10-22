Венские музеи завели аккаунт на "порносайте"

Мировое изобразительное искусство вынуждено отправиться на порносайт. Ассоциация венских музеев решила размещать шедевры в стиле "ню" на платформе OnlyFans. Формально она, конечно, порносайтом не является — просто даёт возможность размещать контент за плату. Но против откровенности ничего не имеет — в отличие от социальных сетей, которые постоянно банят даже всемирно известные произведения.

Норберт Кеттнер, директор туристического совета Вены:

"Мы выяснили, вернее знали, что OnlyFans — своеобразная платформа. Но они совершенно спокойно относятся к наготе. Так что мы и решили провернуть такой трюк, выставить эти величайшие произведения искусства в сети, подобной OnlyFans".

Венера из Виллендорфа. Забанена Lilli Strauss/AP

"Палеолитическая венера" из Виллендорфа, одно из древнейших и известнейших произведений человеческого искусства, созданная 25 тысяч лет назад — и та оказалась забанена алгоритмом "Фейсбука". Руководители венских музеев уверены, что искусственный интеллект мог бы вести себя и поинтеллектуальнее.

Ганс-Петер Випплингер, директор Музея Леопольда:

"В наши дни, в эпоху повальной дигитализации, программы распознавания изображений не способны увидеть разницу между телами любовников и произведением искусства! Я должен сказать, нам нужны инновации. Руку мастера — будь это Шиле или Бекманн, эти алгоритмы обязаны распознавать и отличать её от порнографических изображений".

Правда, и живые люди далеко не всегда сходятся во мнении, считать ли то или иное произведение искусством или порнографией. Многие из работ, открыто выставляемых сегодня, годами и десятилетиями подвергались цензуре. В венских музеях считают, что сегодня нужен новый этап борьбы за свободу искусства.

Вместе с доступом к аккаунту на OnlyFans посетителям дают и реальный билет в реальный музей — чтобы решить самим.