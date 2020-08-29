Кино для взрослых оказалось сильнее пандемии

Он пережил приход DVD и широкополосного Интернета, а теперь переживёт и коронавирус. В этом уверен владелец кинотеатра для взрослых в Риме, который вновь открыл свои двери для зрителей после вынужденного простоя из-за пандемии. Любители порнографии приходят сюда с конца 70-х. Администраторы уверяют, что это последний такой кинотеатр в Риме.

По словам менеджера кинотеатра Ambasciatori Карла, зрители звонят и признаются, что опасаются ходить в кино из-за коронавируса: «Мы успокаиваем их — объясняем, что четко следуем всем предписаниям и приняли все необходимые меры безопасности, чтобы не допустить заражения».

Кинотеатр для взрослых под названием «Посланники» особенно популярен среди людей старших поколений и у тех, кто не пользуется активно интернетом. Своей изюминкой владельцы заведения считают показ классических картин 1980-х со звёздами порноиндустрии.