Финляндия: "Девушки берут власть"Комментарии
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Шестнадцатилетняя Нелла Салминен стала президентом Финляндии на один день в рамках кампании по продвижению прав девочек, которую проводит международная НКО План.
Цель программы - позволить девочкам и девушкам примерить на себя ответственные роли в политике и бизнесе.
Ученица встретилась с настоящим президентом страны Саули Ниинистё, а также обратилась к участникам онлайн-конференции по климату.
Женщины занимают ключевые позиции в финской политике. В 2019 году Санна Марин стала самым молодым премьер-министром в мире.