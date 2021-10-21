Латвия ушла в локдаун

Пустые улицы, закрытые кафе и рестораны... В Латвии начался карантин, который продлится по меньшей мере до 15 ноября. Власти ввели локдаун, чтобы сдержать стремительное распространения коронавируса. В этот период будут работать только магазины с товарами первой необходимости, аптеки и автозаправочные станции. С восьми вчера до пяти утра в стране объявляется комендантский час.

Янис, житель Риги: "Уже чувствуется усталость. Еще маску нужно носить на работе. Как-то все не так".

Ринард, житель Риги: "Сидеть дома сложнее всего. Я спортсмен, мне нравится ходить на тренировки".

В среду в республике был зарегистрирован очередной рекорд - 2 935 новых случаев инфицирования за стуки. 23 заболевших ковидом умерли. В одной из крупнейших рижских больниц развернули дополнительные койки для пациентов с коронавирусом.

"Система здравоохранения в опасности", - заявил премьер-министр Латвии.

Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии: "Я должен призвать и всех вакцинированных людей быть готовыми нести бремя локдауна. Я знаю, что по отношению к вам это несправедливо. Но мы должны это сделать, потому что другие люди не привиты. Это необходимо, иначе пострадают все".

Вакцинация по-прежнему будет главной государственной стратегией по борьбе с вирусом заявили власти. По официальным данным, в Латвии от коронавируса привиты 54% взрослых. Это намного ниже среднего показателя по ЕС - 74%.