Парламентские выборы в Латвии

Более 1,5 млн латышей призваны проголосовать в эту субботу на парламентских выборах. По данным последних опросов, фаворитом выступает центристская партия "Нового единства" премьер-министра Кришьяниса Кариньша. Его позиции укрепило также ослабление других партий - популистов, консерваторов и социал-демократической партии "Согласие", близкой к русскоязычному меньшинству.

Но для формирования правительства Кариньшу, вероятно, придётся всё равно искать других партнёров, без них он не сможет изменить нынешнюю четырехпартийную коалицию.

1829 кандидатов из 19 списков борются за 100 мест в латвийском парламенте (сейме) и шанс войти в состав следующего правительства. 1030 избирательных участков открыты по всей стране с 7:00 до 22:00, ещё 81 - по всему миру. По официальным данным, 63 432 человека или 4,11% избирателей уже воспользовались возможностью проголосовать досрочно. Это в два раза больше, чем на предыдущих выборах, когда досрочно проголосовало около 33 000 человек.

Латыши голосуют на фоне продолжающейся российской агрессии в Украине - эта война была одним из факторов кампании, которая возродила недоверие к России в стране.

НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В минувший понедельник альянс провёл двухдневные учения в Латвии. В рамках манёвров США направили передовую реактивную артиллерию для участия в национальных учениях Silver Arrow 22.

26 сентября в аэропорт Лиепаи на западном побережье страны прибыла высокомобильная артиллерийская ракетная система M142, или HIMARS. Её установленные на грузовиках пусковые установки запускают ракеты с GPS-наведением, способные поражать цели на расстоянии до 80 км. HIMARS позволяют наносить мощные высокоточные удары большой дальности.