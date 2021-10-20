Крупный теракт в Дамаске

В сирийской столице в среду утром подорвался автобус с военнослужащими.

Террористы привели в действие два взрывных устройства, когда автобус, принадлежащий военно-транспортной компании, проезжал по набережной реки Барада в районе Президентского моста или моста Раис в центре Дамаска.

Погибли 14 сирийских военнослужащих. Еще три человека получили ранения, власти не сообщают о пострадавших среди мирных граждан.

Кроме того было найдено третье устройство, которое саперам удалось обезвредить.

Это первый крупный теракт с большим количеством жертв за несколько лет в подконтрольном официальным властям Дамаске.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за взрыв.