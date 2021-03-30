Евросоюз и ООН собирают деньги для сирийцев

11-й год продолжается война в Сирии. Чтобы облегчить страдания её народа, срочно требуются деньги. Их собирают на этой неделе Европейский Союз и Организация Объединённых Наций на совместно проводимой видеоконференции. Более 50 участвующих стран и организаций обязуются помочь удовлетворениию гуманитарных нужд в Сирии и соседних странах, которые принимают из неё беженцев. Евросоюз уже обещал выделить на это 560 млн евро. Он также выступает за проведение в Сирии свободных и справедливых выборов.

Верховный представитель ЕС по внешней политике отметил, что сначала нужно наладить межсирийский диалог:

"Сирийцы должны решить будущее Сирии, - сказал Жозеп Боррель. - Будущее Сирии не принадлежит ни одной из группировок или внешних держав. Только сирийцы должны вести переговоры с другими сирийцами под эгидой Объединённых Наций. Это должны быть их переговоры. Сирийский режим должен сделать шаги в этом направлении. Если он это сделает, мы ответим. "

Брюссель предупреждает, что если на переговорах не будет заметного прогресса, и Дамаск будет продолжать репрессии, то адресные санкции Евросоюза против главных деятелей сирийского режима и его организаций будут возобновлены в конце мая.

Однако, по мнению сотрудника Ближневосточного центра Карнеги, у ЕС нет инструментов, чтобы добиться прочного политического урегулирования в регионе:

«Если посмотреть на роль Евросоюза в прошлом, хотя бы за последнее десятилетие, то можно определенно заключить, что он был очень важным гуманитарным игроком, даже ведущим, учитывая количество денег, которое он потратил в Сирии, и объём помощи, оказанной внутри Сирии и в соседних стран, приютивших сирийских беженцев, - сказал Арменак Токмаджян. - Однако у ЕС не было возможности влиять на политический процесс ».

В ходе видеоконференции ЕС и ООН отмечалось, что в Сирии сохраняются одна из самых сложных в мире чрезвычайных ситуаций и крупнейшее гуманитарное бедствие. Из-за непрекращающихся боевых действий там погибли сотни тысяч человек, миллионы сирийцев ищут спасения за границей, в том числе, в Европе.