МВФ о проблемах Афганистана

Международный валютный фонд заявил, что экономические проблемы Афганистана могут спровоцировать кризис беженцев, который затронет соседние страны, в том числе Турцию и Европу. Приграничный Таджикистан уже заявил, что не может позволить себе принять больше беженцев.

Сейчас, когда иностранные активы заморожены, зависимая от помощи извне страна сталкивается с нехваткой наличных средств, падением импорта, обесцениванием валюты и ускорением инфляции.

По оценкам экспертов, в этом году афганская экономика сократится на 30%, что может привести к обеднению миллионов людей и вызвать гуманитарный кризис. МВФ предупреждает, что соседи Афганистана пострадают ещё больше, потому что они рассчитывали на него в своей торговле.

МВФ: "Большой приток беженцев может стать бременем для государственных ресурсов в принимающих странах, усилить давление на рынке труда и привести к социальной напряжённости, что подчеркивает необходимость помощи со стороны международного сообщества".

Возможное число беженцев из Афганистана пока не называется, но, по оценкам МВФ, если оно вырастет, к примеру, на миллион, то размещение этих людей обойдётся Таджикистану в 100 млн долларов, Ирану в 300 млн и Пакистану в 500 млн.