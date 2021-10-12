Афганистан: саммит G-20 и встреча в Катаре

Вопросы гуманитарной помощи населению Афганистана, противодействие терроризму, защита прав женщин, свободное перемещении афганских граждан как внутри страны, так и за рубеж - эти и другие вопросы стояли на повестке дня саммита "Большой двадцатки", который открылся во вторник в Риме в режиме он-лайн конференции. В его работе принимали также участие представители ООН, МВФ и Всемирного банка. Премьер-министр Италии Марио Драги, которые ранее и выступил с инициативой проведения этой встречи, сказал:

"Нынешняя гуманитарная чрезвычайная ситуация в Афганистане становится очень серьезной. Представители международных институтов ООН говорят о настоящей гуманитарной катастрофе".

По мере того, как ситуация в Афганистане ухудшается, многие мировые политики начинают говорить о том, что сотрудничество с новым правительством талибов неизбежно.

"Нам необходимо предотвратить экономический коллапс Афганистана, а это в первую очередь означает предотвращение коллапса платёжной системы государства. В противном случае будет очень сложно даже и оказывать гуманитарную помощь", - сказал Драги.

В тот же день ситуация в Афганистане обсуждалась и в Катаре, где состоялась встреча представителей Евросоюза, США и "Талибана" (радикального движения, запрещенного в РФ). Переговоры носили неофициальный характер, их участники особо подчеркнули, что они не означают признания "Талибана" легитимной силой.

Ранее Еврокомиссия сообщила о намерении выделить 1 млрд евро для помощи Афганистану и его странам-соседям, отметив однако, что будет поддерживать жёсткие рамки общения правительством талибов.