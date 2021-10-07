"Гуманитарный кризис в Афганистане неизбежен" - ООН

ООН продолжает бить тревогу в связи с тяжелой ситуацией в Афганистане. Гуманитарный кризис неизбежен, заявляют эксперты организации. Афганские резервы за рубежом заморожены, валюта значительно упала, зарплаты не выплачиваются.

Мэри-Эллен Макгроарти, директор Всемирной продовольственной программы ООН по Афганистану: "Экономика в Афганистане на грани коллапса. Наличные деньги исчезают, банки закрывают двери, сбережения не доступны для населения. И хотя сейчас финансовые учреждения заработали, люди не могут снять более 200 долларов в неделю. Для тех, у кого в банках была небольшая сумма, не могут получить сбережения на руки".

По данным ООН, почти половина населения страны, а это более 18 миллионов человек, нуждаются в помощи, что бы выжить. Три с половиной миллиона человек остаются внутренне перемещенными лицами.

Мэри-Эллен Макгроарти, директор Всемирной продовольственной программы ООН по Афганистану: "Люди продают предметы домашнего обихода, свои вещи, ковры, бытовую технику, чашки и тарелки, чтобы купить продукты питания. Они не едят каждый день, уменьшают размеры порций, и меньше употребляют здоровой пищи. Многие родители отказываются от еды, что бы накормить своих детей".

Ситуация становится только хуже, потому что на пороге суровая зима. Цены на топливо растут. Директор Всемирной продовольственной программы ООН по Афганистану призвала международное сообщество предоставить необходимые ресурсы, чтобы проводить масштабные гуманитарные операции.