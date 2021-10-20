Во Франкфурте-на-Майне открылась книжная ярмарка

Крупнейшая в мире книжная ярмарка открылась во Франкфурте-на-Майне. В этом году свои книги на ней представят 2 000 издателей из 80 стран.

Традиционно в первые дни в мероприятии участвуют только профессионалы: писатели, переводчики, агенты, издатели и представители библиотек. А в выходные на ярмарку пустят и обычных людей. Правда, только тех, кто вакцинировался, переболел коронавирусом или получил негативный результат теста. Максимум — 25 тысяч человек в день.

В прошлом году Франкфуртскую книжную ярмарку отменили из-за пандемии.

"Кризис показал, как глубоко книга укоренилась в обществе. Магазины продолжили продавать книги, несмотря на закрытые двери, с большой отдачей, креативным подходом и невероятным успехом", — говорит президент Ассоциации издателей и продавцов книг Германии Карин Шмидт-Фридрихс.

Почетный гость ярмарки этого года — Канада, которая представляет во Франкфурте свою мультикультурную литературу.