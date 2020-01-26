Самая большая книга Европы

Небольшая деревня Синпетри на севере Венгрии, где живёт всего 300 человек, получила мировую известность благодаря гигантской книге, которую создал местный мастер Бела Варга. Она весит почти полторы тонны, чтобы перевернуть одну из 346 страниц требуется специальная машина и помощь шести человек. Её размеры 4,18 х 3,77 м. Это одна из самых больших книг в мире. «Сделать её больше было невозможно, — говорит Варга. — Но я бы лучше отрезал себе палец, чем сделал бы её меньше на 5 см.!»

Этот фолиант десять лет назад попал в Книгу рекордов Гиннесса. Хотя с тех пор были созданы книги большего размера, Варга настаивает на уникальности своего проекта:

_«Она уникальна не только размером, но и технологией. Она сделана как старинные кодексы — здесь использованы деревянные доски из Швеции и шкуры 13 аргентинских коров».

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Чтобы зарегистрировать достижение Белы Варги, комиссия Книги рекордов Гиннеса попросила подготовить уменьшенную копию фолианта — она весит более 11 кг, но в остальном полностью совпадает с оригиналом. Сейчас гигантская книга и всё, что с ней связано, хранится в музее. За состоянием артефакта следит сам Бела Варга, используя необычные инструменты — например, метёлки из хвостов яков.

Как передаёт корреспондент Euronews Габор Киш из Синпетри, «люди приезжают посмотреть на гигантскую книгу из самых разных частей света — от Азии до Америки. Некоторые монархи хотели приобрести ей или просили Белу Варгу сделать такую же, но он отказался».