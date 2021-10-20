Глава Пентагона в Румынии обвинил Россию

США продолжат помогать в укреплении ВМС Румынии, Болгарии, Украины и Грузии для поддержки их усилий по сдерживанию и обороне от враждебных действий России в черноморском регионе. Об этом заявил глава Пентагона Лойд Остин во время пресс-конференции в Бухаресте с министром обороны Румынии Николае Чукэ. Остин совершает турне по странам региона для урекпления сотрудничества с союзниками и партнёрами.

"Дестабилизирующие действия России в Чёрном море и вокруг него отражают её амбиции восстановить доминирующее положение в регионе и помешать созданию единой, свободной и мирной Европы", - сказал Остин, отметив, что США сохраняют примерно 1000 военных на основе ротации в Румынии, участвуют в учениях в этой стране и намерены продолжать эту деятельность.

Визит министр обороны США в регион проходят на фоне роста напряжённости между Россией, НАТО и ее черноморскими союзниками. Минобороны РФ опубликовало в среду кадры, на которых российские истребители сопровождают американские стратегические бомбардировщики. Москва заявила, что американских пилотов, направлявшихся к российской границе, заставили изменить курс.