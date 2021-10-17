"Остановите пытки на границе": в Варшаве прошла демонстрация в защиту беженцев

"Прекратите пытки на границе!" Под таким лозунгом в Варшаве прошла демонстрация в знак солидарности с беженцами, пытающимися попасть в Польшу из Беларуси.

Протестующие обвиняют правительство Польши в бесчеловечности по отношению к мигрантам. По их мнению, беженцев не допускают к процедуре предоставления убежища, с ними жестоко обращаются и не оказывают медпомощь. Сообщалось о смерти как минимум пяти мигрантов.

Официальная Варшава возлагает ответственность за ситуацию на границе на белорусское руководство. Оно, по мнению польских властей, доставляет мигрантов на свою территорию и направляет к границе с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы те попали в Евросоюз.

Польша была вынуждена отреагировать на законодательном уровне.

Недавно Сеймом был одобрен законопроект о легализации выдворения беженцев. Еще раньше власти приняли решение о строительстве оснащенного камерами заграждения на границе с Беларусью общей протяженностью в 418 км. Его стоимость оценивается в 414 млн долларов.

Ситуация с нелегальной миграцией на границе с Евросоюзом обострилась несколько месяцев назад. Как считают в Брюсселе, таким образом Минск ответил на введение санкций за преследование оппозиции и инцидент с самолетом Ryanair.