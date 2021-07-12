ЕС обвинил Беларусь в отправке беженцев на границу с Литвой

Еврокомиссия заявила, что Беларусь намеренно отправляет беженцев на свою границу с Литвой с целью оказать давление на страны Балтии. Брюссель считает, что это стало ответом на санкции, введенные им против Минска за преследование оппозиции и угон авиалайнера. Еврокомиссар по внутренним делам и миграции выступает теперь за усиление этих ограничительных мер:

«Ситуация очень тревожная, - сказала Илва Юханссон. - На сегодняшний день поток нелегальных мигрантов в Литву вырос в 22 раза. За последнюю неделю туда прибыло более тысячи человек. Режим Лукашенко использует мигрантов как инструмент политического давления, и в действительности облегчают им пересечение литовской границы».

Большинство мигрантов - граждане Ирака, прилетевшие в Минск из Багдада и Анкары. Чтобы их остановить, в прошлую пятницу Литва начала строительство 550-километрового заграждения из колючей проволоки на границе с Беларусью. Один из её участков посетил Председатель Евросовета Шарль Мишель. Еврокомиссар Юханссон считает, что пора приступить к решительным действиям Европейскому агентству пограничной и береговой охраны Frontex:

«Я очень надеюсь, что Frontex как можно скорее направит больше пограничников и официальных лиц для помощи на литовской границе. Пусть пошлёт патрульные машины, вертолёты и другую поддержку, которая необходима сейчас на границе».

Исполнительный директор Frontex Фабрис Лежери сообщил, что агентство направляет в Литву группу сотрудников для сбора информации о действиях предполагаемой преступной сети. А министр иностранных дел Литвы видит в массовом нарушении пограничного режима руку недружественного государства:

"Для моей страны это беспрецедентно, но в Европе уже бывали кризисы подобного рода, - сказал Габриэлюс Ландсбергис. - Беженцы уже использовались в качестве политического оружия для изменения политики страны-члена ЕС. С этим сталкивались раньше Финляндия, Греция, недавно Испания, а теперь Литва ».

Литовский министр просит Евросоюз выработать единую стратегию борьбы с этой гибридной угрозой и настаивает на выполнении пятого пакета санкций против Беларуси.

О миграционном кризисе объявила и Польша.