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Норвегия

"Трагедия для всей нации": в Конгсберге прошла траурная месса по жертвам теракта

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 Ольга Кепински
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Кронпринц Норвегии Хокон и кронпринцесса Метте-Марит на мессе по погибшим в Конгсберге
Кронпринц Норвегии Хокон и кронпринцесса Метте-Марит на мессе по погибшим в Конгсберге   -   Авторское право  TERJE PEDERSEN/Terje Pedersen / NTB
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Кронпринц Норвегии Хокон и кронпринцесса Метте-Марит приняли участие в траурной мессе по погибшим в результате теракта.

Церемония прошла в городе Конгсберг, где 13 октября гражданин Дании Эспен Андерсен Братен открыл стрельбу из лука по прохожим. В результате нападения погибли 5 человек, трое получили ранения.

AFP PHOTO / NORWEGIAN POLICE / PRIVATE
Жертвы стрелка из КонгсбергаAFP PHOTO / NORWEGIAN POLICE / PRIVATE

Преступник был задержан. Он был известен правоохранительным органам. Ранее мужчина принял ислам, и полиция была обеспокоена его радикализацией.

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