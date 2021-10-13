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мир

Нападение в Норвегии: злоумышленник расстрелял людей из лука

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 Euronews
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Норвежская полиция на месте инцидента в Кунгсберге
Норвежская полиция на месте инцидента в Кунгсберге   -   Авторское право  Hakon Mosvold Larsen/NTB Scanpix via AP
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Несколько человек стали жертвами нападения неизвестного преступника в норвежском городе Кунгсберг. Представитель местной полиции Эйвинд Ос на пресс-конференции воздержался от того, чтобы назвать точное число пострадавших и погибших. Однако по данным местных СМИ, убиты по меньшей мере четыре человека. Мужчина стрелял в людей из лука. Злоумышленник задержан стражами порядка. Правоохранительные органы не исключают, что нападение было террористическим актом.