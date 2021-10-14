Нападение в Кунгсберге: полиция склоняется к версии теракта

Полицейская служба безопасности Норвегии считает, что нападение в городе Кунгсберге, скорее всего, было терактом. Об этом заявил глава ведомства. В среду вечером мужчина открыл стрельбу по прохожим из лука. Пять человек погибли. Два получили ранения.

Стражи порядка задержали злоумышленника. Им оказался проживающий в Норвегии датчанин Эспен Андерсен Братен. Он уже был известен правоохранительным органам. Ранее мужчина принял ислам, и полиция была обеспокоена его радикализацией.

Ханс Сверре Сьёволд, глава Полицейской службы безопасности Норвегии: "Нет сомнений в том, что совершенное деяние само по себе выглядит как террористический акт, но сейчас важно, чтобы расследование продолжилось и мы могли установить мотивы обвиняемого".

В пятницу 15 октября полиция попросит суд принять решение об аресте Братена.

"Он рассказал нам все о том, что произошло в среду вечером и заявил, что именно он убил пятерых человек. Других деталей допроса мы сообщить не можем", - отметила прокурор полиции Анн Ирен Сване Матиассен, отвечая на вопросы журналистов.

Трагедия в Кунгсберге разыгралась десять лет спустя после теракта в Утёйе и Осло. Норвежцы снова столкнувшиеся с проявлением насилия, потрясены произошедшим.