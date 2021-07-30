Венгрия готовит спорный референдум

Центральная избирательная комиссия Венгрии утвердила список вопросов к референдуму о законе против гей-пропаганды.

Он был принят в июне по инициативе партии Виктора Орбана, став очередным этапом, по выражению самого премьера, "идеологической войны с ЕС".

Граждан спросят, поддерживают ли они проведение занятий в школах на тему сексуальной ориентации без согласия родителей.

Изначально законодательная инициатива была направлена на борьбу с педофилией и за правильное половое воспитание. Но в последний момент в нее внесли дополнения, касающиеся сексменьшинств.

В ЛГБТ-сообществе назвали закон дискриминационным. В Брюсселе добавили, что он противоречит европейским ценностям. Еврокомиссия запустила юридический процесс против правительства.

Референдум планируется на начало 2022 года. Он пройдет перед парламентскими выборами, на которых сразу шесть оппозиционных партий объединятся в один блок против партии Виктора Орбана.