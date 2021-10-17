Барон-"металлист" отдаёт землю природе

Рэндал Планкетт, 21-й барон Дансени*, превратил своё наследственное имение в восточной Ирландии в оазис дикой природы. Убеждённый эколог и большй любитель музыки дэт-метал, он носит куртки из так называемой веганской кожи, в которой нет продуктов животного происхождения, не держит больше домашний скот, а 750 акров земли отдал местной флоре и фауне. Эксперимент начался 8 лет тому назад.

"Я начинал всё это в секрете, - рассказывает барон Дансени - Первые 5 лет никто не знал, что я делаю. А местные жители вообще говорили, что я идиот. Они думали, что я просто неудачник, без всякой причины, по глупой прихоти уничтожающий землю".

Результаты не заставили себя долго ждать. Куницы, очень редкий вид, уже были замечены на территории поместья, где процветают выдры и благородные олени. Вернулись сюда красные коршуны, сапсаны, ястребы-перепелятники, пустельги, бекасы и даже дятлы - настоящее царство птиц.

"Каждый год я возвращаю по крайней мере одно животное. И это замечательно, потому что так я возвращаю дикую природу в Ирландию, которая раньше славилась своей зеленью, так мы воссоздаём эту первозданную зелень на хотя бы одном кусочке земли", - рассказывает Рэндал Планкетт.

По данным Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), чтобы остановить деградацию земель на нешй планете и удержать повышение температуре на отметке ниже 2 ° C, в течение следующего десятилетия необходимо вернуть в первозданное состояние территорию, эквивалентную площади Китая.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Барон Дансени (Лорд Дансени) — наследственный титул, один из старейших титулов в системе Пэрства Ирландии