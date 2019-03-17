Ирландия отметила день Святого Патрика, небесного покровителя изумрудного острова, обратившего его в христианство в 5-м веке .

По всей стране прошли более 100 мероприятий. Дублинский парад собрал около полумиллиона зрителей - в основном туристов. В этом году темой праздника были сказки.

По улицам маршировали музыкальные коллективы из Ирландии, США и Германии и прошли театрализованные представления.

День Святого Патрика также широко отмечается и в соседней Великобритании.

В праздновании приняли участие и королевские особы. Герцог и герцогиня Кембриджские посетили в Лондоне традиционный парад ирландских гвардейцев.

По традиции Кейт Миддлтон подарила офицерам веточки трилистника, а принц Уильям принял салют и приветствие гвардейцев.

Присутствовал на параде и волкодав по кличке Домналл - символ ирландской армии, ежегодно возглавляющий парадную процессию.

Неотъемлемые атрибуты праздника - зеленые одежды и украшения из трилистника можно было увидеть на параде в Лондоне, который завершился концертом на Трафальгарской площади.