Ирландия - зелёная, буквально и политически

На востоке Ирландии расположена семейная ферма, в которой на 300 гектарах пасутся 300 голов крупного рогатого скота и 200 овец.

Хозяйством заведует Матт Мёртах. Ему помогают 7 его сестёр, но все они едва сводят концы с концами.

"Этот год выдался очень тяжелым. Цена на говядину сильно снизилась, а годом раньше была очень плохая погода", - говорит фермер.

К тому же власти заставляет ирландских фермеров всё больше сокращать выбросы углекислого газа.

"По-моему, скот стал козлом опущения, - продолжает Мёртах. - Министры думают: «О, если мы избавимся от коров, можно будет и дальше ездить на больших машинах».

В этом году ирландское правительство объявило чрезвычайную ситуацию в связи с изменением климата и провозгласило курс на биологическое разнообразие.

Министр по климатическим действиям Ричард Брутон назвал происходящее величайшим вызовом нашего времени.

Дублин обнародовал план действий по климату на 150 страницах. Фермеров обязали внедрять менее вредные для окружающей среды культуры, сменить удобрения, оросить осушенные болота.

70 процентов электроэнергии должно производится за счёт морского прилива и других возобновляемых источников.

В еженедельном ток-шоу на ирландской радиостанции выступает эколог Кара Огюстенборг. Некоторые из звонящих слушателей обвиняют её в паникёрстве, когда она предупреждает о затоплении острова из-за повышения уровеня моря.

"Скорость эрозии береговой линии просто поразительна, - говорит Огюстенборг. - Железная и автомобильная дороги проложены вдоль пляжа, который исчезнет в результате глобального потепления в течение ста лет. Так что нам есть, о чем беспокоиться в том, что касается изменения климата".

Жители сельской местности тоже боятся природных катастроф, но хотят, чтобы усилия по их предотвращении распределялись между всеми отраслями экономики.