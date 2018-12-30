Два астероида станут ближе

Уходящий год оказался богатым на космические миссии и проекты: в мире выросло число запусков, несколько важных научных экспедиций отправились в отдаленные уголки Солнечной системы.

Космические сюрпризы продолжатся в новогоднюю ночь: под бой курантов американская межпланетная станция OSIRIS-REx осуществит маневр и выйдет на постоянную орбиту вокруг астероида Бенну_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83), который и является объектом изучения миссии.

Неслучайно: по мнению ученых, исследование углеродных астероидов, к которым относится Бенну, может дать важную информацию об эволюции Солнечной системы.