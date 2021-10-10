Праздник для любителей кино в Лионе

Во французском Лионе наступил праздник для любителей кино: в субботу открылся фестиваль имени братьев Люмьер — уникальное событие в культурной жизни Европы, посвященное истории кинематографа. На открытие приехали почетные гости, которые представят здесь свои любимые фильмы и последние работы.

Американская актриса Мэгги Джилленхол привезла в Лион свой режиссерский дебют — драму "Пропавшая дочь" по роману известной итальянской писательницы Елены Ферранте.

Я многое узнала о кино, просматривая старые фильмы, которые раньше не видела, и они меня очень вдохновили. Я думала, что буду смотреть их перед тем как приступить к съемкам, но когда я редактировала уже отснятый материал, то тоже смотрела много старых фильмов, я благодарна за все, что уже было до меня Мэгги Джилленхол американская актриса

"Я впервые приехал на этот кинофестиваль в Лионе, для меня это большая честь, я вырос на фильмах Бастера Китона, его здесь покажут, я люблю немое кино. И также мне нравится, что нас пригласили в качестве современных авторов, я очень благодарен директору фестивали Тьерри Фремо за это приглашение", — говорит норвежский режиссер Йоаким Триер.

"Этот фестиваль рассказывает нам о прошлом, настоящем и будущем, и ведь нам всем этого хочется, не так ли? Я сюда приезжаю уже в третий раз и я всегда очень рада находиться здесь, потому что это — фестиваль любви к кино", — говорит итальянская актриса Валерия Голино.

"Потрясающее ощущение — находиться в одном зале с таким большим количеством зрителей, столько эмоций! И, конечно, нас будет много, если мы хотим собираться вместе и не оставаться дома всю жинь", — говорит французский актер Эдуар Бер.

"Кинематография бессмертна, мой друг", — говорит бельгийский актер Бенуа Пульворд.

Открытие посетили пять тысяч зрителей и оно было посвящено французскому режиссеру Бернару Тавернье, ушедшему из жизни в этом году, для которого Лион был родным городом и который стоял в главе ассоциации "Институт Люмьер", занимающейся сохранением кинонаследия.

Фестиваль открылся показом классической немой комедия "Кинооператор" с участием Бастера Китона, в которой и молодые, и взрослые найдут что-то для себя.

Премия за вклад в развитие кинематографа в этом году будет вручена режиссеру Джейн Кэмпион.