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США

Миллиардера приговорили к пожизненному

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 Павел Барсуков
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Роберт Дёрст на суде
Роберт Дёрст на суде   -   Авторское право  Myung J. Chun/AP
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Американский миллиардер Роберт Дёрст приговорён к пожизненному заключению без права досрочного освобождения за убийство своей подруги, совершённое 20 лет назад. Наследник империи недвижимости случайно сознался в преступлении на съёмках сериала о самом себе. Причём предполагается, что убийство связано с исчезновением жены Дёрста — его подозревают и в её убийстве. В прокуратуре заявили, что будут предъявлять подсудимому новые обвинения.