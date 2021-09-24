Дерек Шовин подал апелляцию

Дерек Шовин - бывший полицейский из Минессоты - подал апелляцию в суд штата с требованием предоставить ему общественного защитника, сообщили местные СМИ. В ходатайстве говорится, что ранее Шовину было в этом отказано, а 23 сентября был последним днём, когда осужденный мог оспорить данное решение.

Сообщается также, что Шовин подал ходатайство о том, чтобы его апелляция оставалась на рассмотрении до тех пор, пока ему не предоставят адвоката, поскольку на данный момент он представляет свои интересы самостоятельною.

Экс-полицейский был осуждён за непредумышленное убийство афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. В ходе задержания в Миннеаполисе (штат Миннесота) он использовал удушающий приём. Вскоре после Флойд умер в больнице, что вызвало массовые акции протеста в США против жестокости со стороны властей по отношению к темнокожим.

В апреле текущего года суд присяжных в Миннеаполисе вынес обвинительный вердикт по делу Шовина. Тот был приговорен к 22,5 годам лишения свободы.