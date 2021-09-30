Убийство Сары Эверард: пожизненное без права помилования

Бывший офицер лондонской полиции Уэйн Казенс приговорён к пожизненному заключению за похищение, изнасилование и убийство женщины. Преступление весной этого года вызвало в стране огромный резонанс. При этом суд лишил осуждённого права на помилование из-за "исключительной тяжести" преступления и злоупотребление ролью полицейского.

Крессида Дик, глава лондонской полиции:

"Долг офицеров полиции — защищать людей, быть надёжными, храбрыми и сострадательными. Каждый его шаг демонстрировал полную противоположность этому".

Уэйн Казенс занимался охраной иностранных дипломатов и диппредставительств. По данным следствия, вечером 3-го марта после работы он подошёл к 33-летней Саре Эверард и под надуманным предлогом "задержал" её, затем увёз в лес за 80 км, изнасиловал и задушил.

Поиски женщины, пропавшей в сравнительно респектабельном районе на юге Лондона, привлекли огромное внимание. На Казенса следователей вывел арендованный для похищения автомобиль. Полицейский признал вину.